Conte a Prime Video: “Partita vitale per noi. Infortuni? I nostri non sono i soliti stop, molti si sono operati”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video dove ha parlato a proposito di Napoli-Chelsea, ultima e decisiva gara della League Phase di Champions League. Di seguito, ecco le sue parole.

“Non è una finale, ma rappresenta una partita vitale per noi. Dobbiamo fare punti, possibilmente vincere, saremmo matematicamente ai playoff. Non affrontiamo l’ultima della classe, ma i campioni del mondo. Li conosco benissimo, ci ho lavorato due anni ed ho vinto una Premier League ed una FA Cup. Ogni anno investono e vogliono crescere, poi in Inghilterra il livello è alto e si possono prendere i migliori giocatori”.

“Nuovo allenatore al Chelsea, può essere un fattore? L’idea è sempre la stessa. Oggi se vuoi essere protagonista devi essere attivo. Se non hai la palla cerchi di pressare. Noi cerchiamo di farlo con i nostri pregi e difetti”.

“Lei sta studiando dei riti scaramantici per fermare questi infortuni? Ci sono cose che si possono gestire ed intervenire, in altre cose diventa difficile. Noi abbiamo avuto tanti infortuni seri, da operazione. Non sono i soliti infortuni muscolari che hanno tutti, non è lo stop di 3-4 settimane. L’ultimo è Neres che in questo sistema era molto utile perché dava fantasia. Così hanno però trovato spazio ragazzi come Vergara. Chi magari prima era in panchina sta giocando e questo è l’aspetto positivo. Al di là di chi affrontiamo non ci snaturiamo. Non siamo mai stati dominati, anche contro la Juventus è stata una partita equilibrata, secondo me il 3-0 è largo e bugiardo”