CdS – Napoli-Chelsea, la probabile formazione di Conte: c’è un cambio rispetto alla Juventus. I dettagli

Saranno 15 i giocatori di movimento disponibili per Antonio Conte in occasione di Napoli-Chelsea, partita decisiva per i destini di Champions League. Per essere sicuri dei playoff, i partenopei dovranno vincere (eventualmente si può passare anche con un pareggio eventualmente, ma con una combinazione di risultati più favorevole), in cerca del piazzamento tra le prime 8. Dunque, le scelte di formazione saranno ancora una volta assai limitate. Rispetto alla Juventus, Conte cambierà un solo elemento: dentro Mathias Olivera per Miguel Gutierrez, ma dirottato sulla fascia sinistra. Sarà Leonardo Spinazzola a ricoprire la fascia destra, zona in cui nelle ultime partite è stato schierato l’ex Girona. A riportare, è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Per quel che riguarda la formazione pronta a sfidare il Chelsea dal primo minuto, dicevamo, sarà soltanto uno il volto nuovo rispetto a quella che domenica ha cominciato la partita con la Juventus allo Stadium: Olivera. Mathi andrà a sinistra e Spinazzola traslocherà a destra, fascia senza un padrone da quando Politano s’è fermato nel bel mezzo del guado Sassuolo: Conte ha schierato due volte Gutierrez a piede invertito, ma la soluzione non ha convinto, e così Spina si adatterà. E ancora: Meret in porta e confermati anche il tris centrale Di Lorenzo-Juan Jesus-Buongiorno, i mediani Lobotka e McTominay, e i trequartisti Elmas-Vergara alle spalle di Hojlund”.