CdS – Esterno destro, Juanlu Sanchez primo della lista ma la formula non convince Manna. Seguito anche un laterale del Bologna

Il Napoli è a caccia non solo di un calciatore offensivo, ma anche di un esterno destro capace di agire a tutta fascia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il primo nome rimane Juanlu Sanchez, in lista dall’estate. Ciò che però rende complicato l’affare è la formula: Giovanni Manna, limitato dal mercato a saldo zero, propone un prestito con diritto di riscatto. Il Siviglia, bisognoso di incassare, chiede invece l’obbligo. Motivo per cui, gli azzurri si stanno guardando intorno. Oltre lo spagnolo, c’è in lista anche Emil Holm, laterale del Bologna. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La priorità resta lo spagnolo Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia in lista dall’estate, ma la formula è un problema. Il ds Manna, costretto a muoversi tra i paletti imposti dal saldo zero, sta provando a trattare sulle basi di un prestito con diritto di riscatto, mentre il club andaluso, mosso dalla necessità di incassare per questioni di bilancio, chiede l’obbligo. E così, il Napoli ha cominciato a guardare anche al Bologna e allo svedese Emil Holm, trascorsi all’Atalanta e un’ottima gamba messa in vetrina al Dall’Ara proprio in occasione della sfida dell’andata”.