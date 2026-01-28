Caicedo: “Per noi sarà una gara difficile, dobbiamo partire subito bene”

Moises Caicedo, centrocampista del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. Di seguito, le sue parole su Napoli-Chelsea e non solo.

“Sarà una bella partita, molto emozionante, loro giocheranno davanti ai propri tifosi. Noi dovremo iniziare bene dal primo minuto, avere calma e pazienza. Siamo consapevoli che sarà una partita difficile. Io credo che le partite si vincano a centrocampo, se perdi il controllo del centrocampo, perdi la partita. La squadra sarà concentrata per fare una grande partita”.

“Gli allenatori cambiano ma la tua importanza resta la stessa, questa fiducia ti aiuta ogni giorno di più? Io credo che come professionisti dobbiamo adattarci velocemente ad ogni allenatore che arriva. Io cerco di aiutare la squadra, cerco di essere al 100% quando hanno bisogno di me. Sono felice di lavorare con Rosenior”.