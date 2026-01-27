Sebastiani: “Insigne ha aspettato il Napoli fino alla fine, voleva tornare qua o al Napoli”

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara ha raccontato a Fanpage il ritorno dopo 14 anni di Lorenzo Insigne: “Lorenzo viene da noi perché la sua volontà era quella di tornare o a Napoli o a Pescara. Sono le due società che hanno segnato la sua carriera, quindi per noi è una cosa molto bella. È anche un importante segno di riconoscimento da parte sua. È un ritorno al passato, quasi romantico. Succede poche volte. A Pescara, negli ultimi anni, abbiamo fatto due cose davvero belle: l’ingresso di Marco Verratti in società e il ritorno di Insigne a giocare qui.

Fondamentale è stato l’aiuto di Verratti. Il rapporto che ho sempre avuto con Lorenzo è stato bellissimo. La trattativa andava avanti da circa un mese: ci siamo incontrati a Napoli e abbiamo deciso di mantenere il massimo riserbo. Lorenzo è stato corretto con noi, ci ha detto chiaramente quello che pensava. Ci ha detto che, se entro lunedì non si fosse sbloccata una certa situazione, sarebbe venuto a Pescara. Ed è andata esattamente così”.