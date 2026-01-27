Pedullà: “Sondaggio per Holm ma l’obiettivo sarebbe un esterno spagnolo”

Il Napoli prosegue nella ricerca di un’esterno destro che possa dare riposo al capitano Di Lorenzo e nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo nome.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha sottolineato come il ds Manna avrebbe fatto un sondaggio per un calciatore: “Non soltanto Juanlu Sanchez che resta il sogno per la fascia destra, nelle ultime ore il Napoli ha fatto un sondaggio approfondito per Emil Holm, classe 2000 del Bologna. Un altro profilo apprezzato dal club azzurro è proprio lo svedese ma un suo eventuale tesseramento durante la sessione invernale di trasferimenti dipenderà dalle condizioni. Holm ha avuto qualche sondaggio anche dall’estero, ma è nella lista del Napoli che può chiudere affari a determinate condizioni “.