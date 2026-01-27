McTominay: “Domani è questione di vita o di morte, dobbiamo dare il nostro meglio”

Scott McTominay in un’intervista rilasciata a TNT Sport ha parlato della sfida che attende il Napoli contro il Chelsea, decisiva per continuare il percorso europeo: “Vincere domani è la prima cosa di cui dobbiamo assicurarci per qualificarci al prossimo turno di Champions League. Per noi domani è questione di vita o di morte. Dobbiamo essere sicuri di farcela, di dare il nostro meglio. L’atmosfera è speciale nelle notti di Champions. In realtà in tutte le partite che ho giocato qui lo è stata, c’è una grande energia.

Camminare per il centro di Napoli è incredibile. Non ho molte occasioni per farlo perché abbiamo molte partite e altre cose, ma quando sono arrivato per la prima volta per i primi tre o quattro mesi sono stato in hotel e ho messo un cappellino per poter camminare in giro. Mi piacerebbe poterlo fare di più, ma è difficile perché le persone riconoscono i calciatori, riconoscono tutti. Qui anche i magazzinieri sono famosi. La gente conosce tutti, è incredibile”.