La probabile formazione azzurra per il Chelsea: un solo ballottaggio

Domani il Napoli scenderà in campo nell’ultima partita della fase a Campionato della Champions League contro il Chelsea. Imperativo vincere per gli azzurri, per qualificarsi ai play off che verranno giocati a febbraio. Formazione obbligata per Conte che non recupera nessuno e dovrà fare ancora a meno di Milinkovic-Savic. L’unico dubbio di formazione riguarda Gutierrez-Beukema, quest’ultimo prenderebbe il posto di Di Lorenzo a difesa, con il capitano che verrebbe dirottato come quinto sulla destra.
Questo il probabile 11 (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas.