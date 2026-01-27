Conte: “Il calcio sta cambiando, l’obiettivo primario è cambiato”

Mister Conte, nella conferenza che precede la sfida contro il Chelsea ha parlato del modo di giocare delle squadre inglesi e come si sia evoluto il gioco: “Quando qualcuno dice il calcio è sempre quello… non è vero, c’è un’evoluzione assurda, se non sei al passo dei tempi resti indietro, basti pensare alla figura del portiere, l’utilizzo, c’è un portiere bravo con i piedi ma anche una lunga gittata sotto pressione. Prima si aspettava nella propria metà campo, riparto o contropiede, c’era una suddivisione, adesso non c’è più, l’obiettivo primario è dominare le partite, avere la palla e quindi quando ce l’hai tu io non aspetto l’intercetto, vengo di là a prenderla, è cambiato tanto.

Sono aumentati i gol su pressione alta, rubata, la squadra più debole ovviamente non ti dà tanto campo, contro 10 giocatori devi trovare le soluzioni, servono giocatori creativi, sui piazzati e angoli vedi l’Arsenal che è dominante, bravissimi, danno un esempio. Tutti guardiamo a questo. Avere uno con gittata lunga da fallo laterale diventa importante perché è come se fosse un angolo, il calcio è evoluzione, dobbiamo essere bravi noi sul mercato a far capire ai club determinate cose. In Inghilterra ogni fallo laterale e angolo è un’azione da gol, anche quando costruisci le squadre devi costruire anche struttura, se porti una squadra brava, ma tutti di 1.60 alla fine paghi. Devi aggiornarti e stare lì a captare cose nuove per restare lì, se no ti accontenti di stare in mezzo, mediocre“.

