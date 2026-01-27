Cassano: “Il Napoli se esce dalla Champions entrerà tra le prime quattro”

Nicola Penta
Cassano: "Se il Napoli vuole cambiare le cose, deve prendere solo lui..."

Antonio Cassano, ex attaccante della Nazionale, nel corso del podcast “Viva El Futbol” dell’amico Lele Adani ha parlato del match perso dal Napoli contro la Juventus e dell’obiettivo degli Azzurri: “Per me ha fatto una buona partita, ma non ha mai calciato in porta. Ma gli devi dare il rigore su Hojlund, la regola è questa! La Juve ha meritato di vincere, il Napoli è in difficoltà.

Ma arriverà tra le prime quattro, sono pronto a firmarlo con il sangue. Conte si esalta in queste difficoltà. Se esce dalla Champions, visto che contro il Chelsea puoi non vincere, poi avrà solo una partita a settimana“.

