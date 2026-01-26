SSC Napoli – Il bollettino medico di Neres e Milinkovic-Savic

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un aggiornamento riguardo le condizioni di David Neres e Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito il comunicato:

“David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo.

Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo“.