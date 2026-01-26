SSC Napoli – Il bollettino medico di Neres e Milinkovic-Savic

Scritto da:
Enrico Crescenzo
-
Neres: "Dopo la vittoria? Sensazioni stupende! Vogliamo rimanere competitivi"

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un aggiornamento riguardo le condizioni di David Neres e Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito il comunicato:

David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo.

Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo“.

Articolo precedenteIl Mattino – Napoli, serve vivacità in attacco: si torna a sognare Lookman

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE