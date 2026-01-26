Il Mattino – Napoli, serve vivacità in attacco: si torna a sognare Lookman

Il Mattino scrive del mercato del Napoli e dell’interessamento per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta: “E quindi da oggi si ricomincia con la missione esterno, un elemento che a Conte serve inevitabilmente. Dopo aver ritrovato Lukaku – sarà Romelu il vero sostituto di Lucca nella seconda parte di questa stagione – alla squadra serve verve offensiva, come dimostrato anche nella sconfitta di ieri contro la Juventus. Inevitabile continuare a sognare: Lookman fa parte di quel sogno. Ieri è entrato solo negli ultimi dieci minuti contro il Parma e crede di meritare di più. Quel di più che potrebbe anche trovare in azzurro. Ma servirebbe la formula giusta perché altrimenti tutto diventa complicato. Il Napoli ha le mani legate e questo lo ha spiegato bene anche Manna”.