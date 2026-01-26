Cds – Napoli, torna di moda il nome di Juanlu Sanchez: Manna lo trattò già in estate

Il Corriere dello Sport fa il punto sull’interessamento del Napoli per Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia nella lista di Manna già da quest’estate: “Il nome che riemerge è quello di Juanlu Sanchez, già trattato la scorsa estate. Il ds Manna era stato fino a Siviglia con una proposta concreta per il talento classe 2003. Settimane di attesa nella speranza che gli andalusi abbassassero le pretese, poi il nulla di fatto: l’infortunio di Lukaku cambiò le priorità e il Napoli dirottò budget e tempo su Hojlund. Juanlu, del resto, aveva scelto: o Napoli o Siviglia. Così Almeyda lo ha lasciato al centro del progetto, tanto che sabato sera contro l’Athletic Bilbao, al Sanchez Pizjuan, gli ha consegnato la fascia da capitano. Il ragazzo ha risposto con un assist nella vittoria per 2-1 sui baschi. Con il mercato riaperto, inevitabili le domande sul futuro”.