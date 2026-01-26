Bergomi: “Stavolta sono d’accordo con Conte”

L’ex calciatore e attuale telecronista Giuseppe Bergomi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club, in onda su Sky:

“Conte pensa già alla partita di mercoledì col Chelsea, è un dentro o fuori. Puoi fare i playoff, puoi andare avanti e puoi recuperare dei giocatori. E poi deve mantenere questa classifica, è importante. Ora il Napoli è distante dalla vetta, ma mancano ancora 16 partite, ci sono ancora tanti punti in palio. Io ragiono come ha ragionato Conte e lo ha fatto bene a questo giro qua“.