Thuram esalta Conte: “Il Napoli è forte e ha un grande allenatore”

“Il privilegio non è essere figlio di Lilian Thuram, ma avere un papà che mi vuole tanto bene”. Parole cariche di emozione quelle pronunciate da Khephren Thuram nell’intervista concessa all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista della Juventus ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli, un match chiave per rilanciare le ambizioni Champions della squadra di Luciano Spalletti.

Thuram ha mostrato grande rispetto per gli avversari e per Antonio Conte: “Il Napoli è forte e ha un grande allenatore. Papà mi ha raccontato che Conte era un giocatore di grande personalità già in campo”. Parole che non tolgono però determinazione al centrocampista bianconero, chiaro sull’obiettivo della Juventus.

“Ma siamo la Juve e qui l’unico pensiero è vincere. Paura? Nel calcio non si può avere”, ha aggiunto Thuram, lanciando un messaggio forte alla vigilia del big match dello Stadium.