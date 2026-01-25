Scontri sull’A1: coinvolti ultras di Napoli e Lazio.

Durante il viaggio di ritorno da Lecce, il pulmann dei tifosi biancocelesti si è incrociato con il pulmann dei supporters partenopei diretti a Torino.

Precisamente sull’autostrada A1, sul tratto tra Ceprano e Frosinone.

Si sono registrati scontri tra ultras delle 2 compagini, incappuciati, a volto coperto e armati di bastoni.

Il Napoli ha già subito varie chiusure di trasferte questa stagione e nelle stagioni precedenti dopo gli scontri avvenuti con i tifosi della Roma, in quel caso furono chiuse le trasferte per numerosi mesi ad entrambe le compagini ritenute responsabili dell’accaduto.

Recentemente sono state chiuse le trasferte ai supporters della Roma e della Fiorentina dopo gli scontri sempre sull’A1 all’altezza di Casalecchio di Reno.

Quali saranno le conseguenze di questa azione?