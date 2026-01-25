Napoli – Giovane: scelto il numero di maglia

Inserimento immediato in casa Napoli per Giovane, che sarà già a disposizione di Antonio Conte per la sfida contro la Juventus. L’attaccante brasiliano ha incontrato ieri il tecnico e i nuovi compagni direttamente in hotel a Torino, dopo aver completato in mattinata a Milano tutte le formalità mediche e burocratiche.

Per la sua avventura in azzurro, Giovane ha scelto la maglia numero 23. Una decisione che, secondo La Gazzetta dello Sport, richiama il numero simbolo di Michael Jordan. Al di là del riferimento al basket, il giovane attaccante è cresciuto però ammirando Ronaldo il Fenomeno, suo idolo fin da bambino.

Un dettaglio che racconta già qualcosa delle ambizioni di Giovane, pronto a mettersi in mostra fin da subito in una gara dal peso specifico elevatissimo come Juventus-Napoli.