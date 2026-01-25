Maradona Jr: “Io, papà, e il mio terzo figlio guardammo Juventus-Napoli del 2017/18 insieme a Roma”

Diego Maradona Jr ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica in attesa del big match in programma oggi alle 18 tra Juventus e Napoli. Durante l’intervista ha rivelato anche la sua reazione ad una vecchio Juve-Napoli insieme a suo padre ed uno dei suoi figli (nato da poco all’epoca). Ecco alcuni spezzoni dell’intervista: “Era il 22 aprile 2018 e avevo portato l’altro mio figlio maschio Diego Mathias, nato da tre settimane, a conoscere il nonno in un albergo a Roma. Guardammo insieme la gara in tv, io e papà: al gol di Koulibaly tre generazioni di Maradona in festa, ricordo che tremò anche la culla.

Spalletti? Andai a cena, parlammo di calcio e di mio padre: imparai tanto e non dimenticherò mai quella serata. Spalletti é una persona vera, schietta, onesta: impossibile non andare d’accordo con lui. Che effetto mi fa vederlo alla Juve? Brutto, da tifoso del Napoli non mi ha fatto piacere: poi però mi sono reso conto che il calcio é cambiato, la professione si é evoluta. Vale anche per Conte che ha allenato, oltre alla Juventus, pure l’Inter“.