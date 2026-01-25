Juventus- Napoli: probabili formazioni

La notte dello Stadium arriva nel momento più complicato della stagione per il Napoli, chiamato a fare i conti con numerose assenze e condizioni fisiche tutt’altro che ideali. Antonio Conte ritrova Giovane, appena tesserato.

Milinkovic-Savic ha accusato un risentimento muscolare, mentre Meret non è ancora al meglio dopo il recente stop. In avanti, però, potrebbe esserci una risorsa in più: Lukaku, già visto all’opera nell’amichevole contro il Savoia, rappresenta una possibile arma da utilizzare a partita in corso. La panchina resta corta, con diversi giovani pronti solo in caso di necessità. Dal punto di vista tattico, il Napoli dovrebbe disporsi con il 3-4-2-1: Hojlund sarà il riferimento offensivo, supportato da Vergara ed Elmas sulla trequarti.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David.

All. Spalletti.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund.

All. Conte.