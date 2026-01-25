Juventus – Napoli Primavera 2-1: gol non convalidato a Raggioli nel finale

Dopo la sconfitta per 2-1 a Cremona, il Napoli Primavera perde anche contro la Juventus a Torino: per la squadra di Dario Rocco é la seconda sconfitta esterna consecutiva in campionato, terza se contiamo anche la partita di Coppa Italia Primavera contro la Fiorentina a Firenze (3-1). La squadra allenata da Simone Padoin, invece, si riscatta dopo la sconfitta contro il Lecce e sale al nono posto in classifica. I primi minuti di gioco sono equilibrati ed intensi: la prima palla gol capita ai padroni di casa con un tiro da fuori area di Van Aarle che finisce di poco a lato.

Dopo un inizio di partita abbastanza combattuto i ritmi rallentano e non arrivano particolari occasioni da gol, con la Juventus che tiene il pallino del gioco in mano. Tuttavia, gli Azzurrini resistono e il primo tempo termina senza reti. Nel secondo tempo la squadra di Padoin ci mette poco a sbloccare il risultato: Verde salta tre avversari prima di servire Pugno che deve solo battere Spinelli e ci riesce (53′). Passano solamente due minuti e arriva addirittura il gol del 2-0: calcio d’angolo per la Juventus, stop a seguire da parte di Montero che si gira prima di battere Spinelli, un gran gol da parte del centrale uruguaiano.

Subito dopo il secondo gol subito, Rocco effettua il suo primo cambio facendo entrare Borriello al posto di Camelio. Poco dopo arrivano degli altri cambi: da un lato entra Elimoghale per Merola, dall’altro entra Colella per Olivieri. La partita si riapre intorno agli ultimi 15 minuti di gara con Verde che commette fallo in area su Borriello: l’arbitro assegna il rigore, sul dischetto si presenta proprio il numero 10 degli azzurrini che batte Nava, 2-1 (76′).

Nei minuti finali il Napoli cerca in tutti i modi di segnare il gol del pareggio, ma Nava nega la doppietta a Borriello: intanto Rocco prova a rinforzare l’attacco facendo entrare Esposito al posto di Cimmaruta. Nei minuti di recupero Nava compie un’altra parata, questa volta su un grandissimo tiro di Caucci. La partita si conclude con l’episodio più discusso dell’incontro: Raggioli supera Nava prima di tirare, il pallone sbatte sul palo e sembra entrare in porta prima che Verde spazzi via la palla. Tuttavia, l’arbitro non convalida il gol visto che secondo lui il pallone non ha superato la linea: la partita termina, dunque, tra le proteste furibonde degli Azzurrini.

Per il Napoli é la terza sconfitta esterna di fila tra campionato e Coppa Italia Primavera: attualmente si trovano al quattordicesimo posto, a +8 sulla zona playout.