Il Roma – Napoli: “C’è anche Giovane per battere la Juve”

“C’è anche Giovane per battere la Juve”. È questo il titolo scelto da Il Roma in prima pagina per raccontare l’attesa di Juventus-Napoli. L’apertura è dedicata agli azzurri, che si presentano allo Stadium in piena emergenza ma con una risorsa in più a disposizione.

Nonostante le numerose assenze, il giovane brasiliano Giovane sarà in panchina, pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Restano invece in condizioni precarie Milinkovic-Savic e Spinazzola, entrambi non al meglio della forma e in dubbio fino all’ultimo.

Un Napoli rimaneggiato, dunque, ma determinato a giocarsi le proprie chance in uno dei match più delicati della stagione.