Il Napoli ci ha pensato, ma Chiesa resta al Liverpool: confronto con Gattuso sulla Nazionale

Le porte della Nazionale restano aperte per Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella giornata di oggi il commissario tecnico Gennaro Gattuso incontrerà l’esterno italiano a Londra per un colloquio diretto. L’obiettivo è valutare se esistano i presupposti per un suo ritorno in azzurro in vista dei playoff di marzo, decisivi per l’accesso ai Mondiali.

Chiesa, attualmente in forza al Liverpool, è al centro anche di diverse voci di mercato: si è parlato di un possibile approdo a Napoli o Roma, oltre all’ipotesi di un ritorno a Torino. Al momento, però, il classe 1997 resta agli ordini di Arne Slot, con cui sta vivendo una stagione di maggiore continuità rispetto al recente passato.

Arrivato ad Anfield sul finire dell’estate 2024, Chiesa aveva inizialmente ricoperto un ruolo marginale nella corsa del Liverpool verso la conquista della Premier League. In questa stagione, nonostante qualche problema fisico e una concorrenza di alto livello nel reparto offensivo, ha collezionato 22 presenze complessive, mettendo a referto 2 gol e 3 assist.