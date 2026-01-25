Il Mattino: “Ambrosino e Marianucci fuori rosa nel Napoli”

La tensione tra Antonio Conte e l’agente Mario Giuffredi esplode apertamente in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i giovani Giuseppe Ambrosino e Luca Marianucci sarebbero stati di fatto messi fuori rosa dopo aver scelto di non allenarsi con il resto della squadra, seguendo la linea indicata dal loro procuratore.

Giuffredi avrebbe chiesto al tecnico azzurro maggiore chiarezza sul futuro dei due calciatori: fiducia concreta e spazio in campo, oppure il via libera a una cessione per permettere loro di crescere altrove. I numeri stagionali parlano infatti di un utilizzo minimo, con accordi già impostati con Cremonese e Venezia, rimasti però bloccati.

Antonio Conte, dal canto suo, non ha fatto passi indietro. Nonostante l’emergenza numerica che sta colpendo la rosa, l’allenatore ha scelto la linea dura, escludendo entrambi dal gruppo. Una decisione che certifica il braccio di ferro in corso e rende ancora più complessa la gestione di un organico già ridotto all’osso.