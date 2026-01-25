Gazzetta dello Sport: “Conte in emergenza”

“Conte in emergenza”. È questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per presentare la sfida tra Juventus e Napoli, in programma oggi allo Stadium. Gli azzurri arrivano al big match in condizioni tutt’altro che ideali, con l’ennesimo problema fisico che complica i piani di Antonio Conte.
Si ferma infatti anche Milinkovic-Savic, ora in forte dubbio per la gara contro i bianconeri. Nonostante le difficoltà, il Napoli potrà comunque contare su alcune alternative dalla panchina: Giovane e Lukaku saranno a disposizione, pronti a entrare in campo a partita in corso se necessario.
In primo piano sull’edizione odierna della Rosea c’è però anche l’intervista a Khephren Thuram. Il centrocampista della Juventus lancia la sfida al Napoli e al campionato con parole chiare: “Dai Juve, vinco con te”. Un messaggio che accende ulteriormente l’atmosfera alla vigilia del confronto diretto.