CorSport – Milinkovic-Savic ha accusato un fastidio a una gamba durante la rifinitura

In attesa del big match di Serie A tra Juventus e Napoli in programma oggi alle 18, il Napoli dovrà molto probabilmente rinunciare ad un altro titolare: in questo caso si tratta di Milinkovic-Savic. Secondo il Corriere dello Sport, l’estremo difensore serbo avrebbe accusato un fastidio a una gamba durante la rifinitura: questo fastidio alla gamba sarà valutato oggi per capire se riuscirà a scendere in campo per la partita di oggi. Nel caso non dovesse farcela é pronto per il rientro in campo Alex Meret.