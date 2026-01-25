Chiellini: “abbiamo costruito le nostre certezze. Su En-Nesyri…”

Ecco le dichiarazioni di Chiellini a Dazn nel pre partita di Juve – Napoli:

Sulla partita e sull’andata: “all’andata facemmo il nostro gioco ma dopo siamo ripartiti e abbiamo costruito le nostre certezze.”

Sullo stadio: “questo stadio ha solo bisogno di vedere la squadra che c’è. Ci sta il malcontento ma oggi è un occasione per riunirci insieme. Sabato scorso abbiamo avuto sfortuna mentre mercoledi abbiamo fatto un secondo tempo di sostanza”.

Su En-Nesyri: Abbiamo parlato col ragazzo ma ha mostrato delle perplessità sul trasferimento in prestito. Vedremo come migliorare la squadra”.