Sky Sport – Ritorno di fiamma sul mercato per il Napoli. Ecco di chi si tratta

Dopo aver chiuso l’affare Giovane e le uscite di Lang e Lucca, il Napoli continua ad operare in entrata nonostante le limitazioni imposte dal mercato a tasso zero che limita le possibilità dei partenopei sul mercato in entrata.

Le tante assenze dovute dagli infortuni stanno pesando e i nomi sul taccuino del ds Manna sono tanti. Tuttavia nelle ultime ore spicca un nome già conosciuto ai tifosi partenopei.

Infatti, come riportato da Sky Sport, Juanlu è tornato nella lista dei desideri degli azzurri. Su di lui c’è la concorrenza della Juve ma un suo eventuale approdo permetterebbe a Conte di passare al 3-5-2 inserendo Giovane come seconda punta, Anguissa a centrocampo con la ormai inseparabile coppia formata da Lobotka e McTominay mentre lo spagnolo occuperebbe la fascia destra con Di Lorenzo braccetto.