Radio Marte: Milinkovic-Savic non al meglio per Juve – Napoli. Ecco le sue condizioni

La stagione del Napoli continua ad essere tormentata da tantissimi infortuni. Infatti dopo i recenti stop di Rrahmani, Politano e Neres che si aggiungono a De Bruyne, Gilmour e Anguissa, i partenopei potrebbero rinunciare ad un altro titolarissimo.

Infatti, secondo quanto riportato da Radio Marte, Milinkovic-Savic ha avuto qualche problema nella rifinitura di stamattina e non è al top della condizione fisica.

Il serbo sarà valutato nelle prossime ore e in caso di una sua assenza ci sarà il ritorno in campo di Meret tornato a disposizione dopo i problemi alla spalla. Nel frattempo lo staff analizzerà attentamente la situazione del portiere ex Torino nella speranza di averlo ancora a disposizione.