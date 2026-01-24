Napoli senza freni sul mercato – attesa una nuova fumata bianca!

A seguito delle cessioni in prestito di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest e Noa Lang al Galatasaray, il Napoli ha subito chiuso per Giovane dell’Hellas Verona.
I partenopei però non si fermano sul mercato, pronto ad arrivare anche un ex Borussia Dortmund, classe 2000, ruolo ala, ora in forze al Werder Brema.
Si tratta di Justin Nijnmah, che nel corso di questa stagione ha già realizzato 4 gol.
La formula sarebbe quella del prestito a 2 milioni con riscatto condizionato ad 8 milioni in caso di qualificazione alle coppe europee.
La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore, e regalerebbe al Napoli e ad Antonio Conte il sostituto di Noa Lang.