Ugolini: “Anguissa non sarà convocato per la partita contro la Juventus”

Il giornalista di SKY Sport, Massimo Ugolini, ha riportato delle notizie direttamente da Castel Volturno sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa, Leonardo Spinazzola e Romelu Lukaku, e su se ci saranno per il big match di domenica tra Juventus e Napoli. Ecco le parole di Ugolini: “Da quello che mi risulta non sarà convocato Anguissa che anche oggi ha svolto terapie. La notizia positiva é il ritorno di Lukaku, che però non ha i 90 minuti nelle gambe. Allenamento finito a Castel Volturno, da valutare le condizioni di Spinazzola: ieri é stato provato a destra anche Mazzocchi“.