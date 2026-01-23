Tuttosport – “Napoli, si attende il via libera di Conte per altre due cessioni”

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il Napoli sarebbe pronto a compiere altre due cessioni, dopo aver finalizzato i trasferimenti di Noa Lang e Lorenzo Lucca. Infatti, sarebbero destinati a partire anche Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino, rispettivamente in direzione Cremonese e Venezia. Però, al momento, ci sarebbe il veto da parte del mister Antonio Conte in merito alla loro partenza, in quanto la rosa decimata da infortuni rende necessario avere a disposizione quanti più giocatori possibili.

