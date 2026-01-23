Tuttosport – “Napoli, per l’attacco restano sempre vive l’ipotesi Boga e Maldini”

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato delle importanti novità di mercato il Napoli, che dopo aver finalizzato la cessione di Lang e l’acquisto di Giovane, è alla ricerca di un altro esterno d’attacco. Il quotidiano parla dell’interesse del club azzurro per Jeremie Boga, che potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, e di Daniel Maldini, ormai ai ferri corti con l’Atalanta e quindi prossimo all’addio.