Tuttosport – “Insigne ritorna al Napoli? I dettagli”

L’edizione odierna di Tuttosport riporta delle interessanti novità in merito al possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli. Infatti, negli ultimi giorni erano trapelati dei rumors in merito, alimentate anche dalle dichiarazioni del suo stesso agente, che aveva confermato la volontà di Lorenzo di tornare a vestire la maglia azzurra, in caso di interesse del club. Però, a quanto pare, Il Napoli non sembra essere intenzionato ad affondare il colpo, per cui le chance di rivedere Insigne al Napoli sarebbero veramente basse.