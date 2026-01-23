TuttoSport – Contro la Juventus Conte potrebbe confermare Vergara

Il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus all’Allianz Stadium di Torino domenica alle 18, in una partita che può essere decisiva per la lotta Scudetto. Secondo il quotidiano TuttoSport, Conte potrebbe confermare sulla trequarti la coppia Elmas-Vergara: quest’ultimo ha giocato solo 227 minuti in totale dall’inizio della stagione ad agosto, circa l’8% dei minuti a disposizione. Sempre secondo il quotidiano torinese, saranno sicuramente assenti Rrahmani, Gilmour, De Bruyne e Politano per il big match di domenica.