Romano – “Lang, c’è stato il rischio di far saltare completamente l’operazione: ecco il motivo”

Fabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato, ha svelato degli importanti retroscena in merito al trasferimento di Noa Lang al Galatasaray, in merito ad un possibile clamoroso stop della trattativa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Noa Lang è atterrato a Istanbul. Notizia di ieri pomeriggio confermatissima sulla partenza già ieri sera di Noa Lang. Si era parlato di farlo partire dopo la partita tra Juventus e Napoli, no: per il Galatasaray non è mai esistita questa possibilità, altrimenti sarebbe saltata l’intera operazione. Doveva partire subito, è partito subito, è a Istanbul. Noa Lang è stato accolto dai tifosi del Galatasaray dopo l’annuncio che vi ho dato mercoledì sera di un’operazione fatta, accordata. Vi ricordo: 2 milioni di prestito, 30 di diritto di riscatto.”