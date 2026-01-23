Romano – “Giovane al Napoli, ecco come il club è riuscito a chiudere l’operazione”

Fabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato, ha svelato dei retroscena molto interessanti in merito all’acquisto di Giovane compiuto dal Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“C’era anche la Lazio in corsa, ma il Napoli chiamava, sondava, studiava quest’operazione, Giovanni, il brasiliano del Verona. Ieri si è entrati nel vivo con i contatti tra i club, oggi operazione chiusa. Nelle prossime ore si sistemerà il contratto definitivamente anche con lo scambio di documenti e poi la partenza del giocatore per visite mediche e firme. Giovane sarà un nuovo giocatore del Napoli per un pacchetto, bonus compresi, da 20 milioni di euro. Ripeto: totali, bonus compresi, quindi non oltre 20 milioni ma bonus inclusi.“

“Come fa il Napoli a fare quest’operazione col mercato bloccato? Questa è la domanda di tanti. Essendo sia Noa Lang sia Lucca prestiti onerosi, il Napoli tra risparmio sull’ingaggio e cifra del prestito va ad incassare comunque un gruzzoletto non da poco che supera i 4-5 milioni, tra la cifra del prestito e i risparmi sull’ingaggio. Con questi soldi il Napoli potrà pagare intanto una cifra iniziale di prestito per Giovane e poi il riscatto del giocatore per un pacchetto complessivo, se verranno attivati tutti i bonus, da 20 milioni di euro. Quindi Giovane sarà il primo rinforzo in attacco del Napoli, non l’unico, perché il Napoli vuole fare qualcos’altro. Sta studiando diverse soluzioni, ci sono tanti nomi in giro”