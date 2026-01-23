Il sindaco Manfredi a RTN – “Adl? Ci siamo visti per lo stadio. Al momento lavoriamo su questa strada…”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Tutto Napoli, dove ha parlato di diverse tematiche, soprattutto riguardo la questione stadio. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“De Laurentiis? Ci siamo visti pochi giorni fa per discutere delle varie opzioni. Lavoro sempre per costruire qualcosa di positivo per la città, anche insieme al presidente. Stiamo valutando tutte le possibilità, ma al momento lavoriamo sulla riqualificazione del Maradona, che è una risorsa pubblica della città. Se entro giugno dovessero emergere alternative concrete, noi siamo disponibili a valutarle. Nuovo stadio? Al momento non c’è nulla di concreto. I tempi sono limitati e dobbiamo essere pronti per la scadenza di giugno. La cittadinanza onoraria per il presidente? Questa è una volontà forte che noi abbiamo, quindi penso che nei prossimi mesi la concorderemo con lui e faremo questa cerimonia. Euro 2032? La proposta della Campania deve essere Napoli, non ci può essere un’altra sede. Presenteremo la candidatura insieme, Comune e Regione.”