Il Mattino – “Napoli, Lukaku scalpita per il rientro: vuole dare una mano alla squadra”

Un ritorno fondamentale. Romelu Lukaku è pronto a riprendersi il Napoli. Dopo il bruttissimo infortunio alla gamba subito ad agosto, l’attaccante belga ormai scalpita per scendere di nuovo in campo. Due grandi partite all’orizzonte, cioè la trasferta a Torino contro la Juventus e l’ultima partita della prima fase della Champions League contro il Chelsea. Antonio Conte sta cercando di fare di tutto permetterlo in condizione e ritmo partita il prima possibile, come dimostra la decisione di far svolgere un amichevole congiunta contro il Savoia, dove Big Rom è anche andato a segno. A riportarlo è l’edizione odierna de il Mattino.