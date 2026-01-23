Gds – “Infortunio Neres, che guaio! Si deve decidere se operare la caviglia oppure optare per la terapia conservativa”

Non arrivano buone notizie in casa Napoli, in merito all’infortunio di David Neres. Il brasiliano, uscito anzitempo nella sfida contro la Lazio a causa di un problema alla caviglia, sembra aver subito un infortunio più serio del previsto, e adesso il Napoli dovrà decidere insieme al calciatore se optare per l’operazione, oppure per la terapia conservativa. Ecco un estratto dell’articolo:

“David Neres è un’ombra che s’allungherà nelle notti che verranno, un tormento con cui convivere fin quando non si avrà la risposta certa e definitiva su uno dei suoi tendini, e quindi uscirà di scena per un mese o forse due. La caviglia sinistra, che l’abbandonò con la Lazio, che contro il Parma venne “tastata” per 32′, ora è destinata da un consulto immediato per decidere quale percorso intraprendere: si può procedere per la terapia conservativa, ed è un’ipotesi, o si può virare sull’intervento chirurgico, ed è una valutazione che potrebbe avere un senso. La scelta non è semplice, non potrà essere ispirata solo dai tempi di recupero, che variano e si possono semplicemente azzardare, passando dai 45 ai 90 giorni ma con la consapevolezza che la variabile è imprevedibile”.