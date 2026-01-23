Gds – “Giovane non è Neres, con lui Conte può pensare a un nuovo Napoli”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un’analisi in merito al nuovo acquisto del Napoli, cioè Giovane, in arrivo dall’Hellas Verona per una cifra intorno ai 20 milioni. Eccone un estratto:

“Un affare da “vecchia” gestione De Laurentiis, un attaccante che adesso potrà permettere a Conte di pensare ancora a un nuovo Napoli. Giovane non è Neres, è più un attaccante d’area di rigore, che però sa dividersi gli spazi con un’altra punta. E dunque potrebbe giocare sia accanto a Hojlund sia al suo posto, per concedere un po’ di riposo al danese in attesa che torni anche il vero Lukaku. E non finisce qui, perché il Napoli ha ancora margini di manovra ed è pronto ora a tuffarsi anche su un esterno offensivo.”