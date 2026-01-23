Cds – “Napoli, diversi nomi sul taccuino di Manna per l’esterno, i dettagli”

Il Napoli non si ferma sul mercato. Dopo aver definito le cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, il club azzurro è pronto a consegnare ad Antonio Conte un altro giocatore in attacco. Diversi profili seguiti da Manna per l’esterno sinistro, tra cui spicca Jadon Sancho. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, eccone un estratto:

“Si valuta la lista degli esterni e tra questi spiccano i nomi di Ezzalzouli del Betis, Boga del Nizza, Sancho dell’Aston Villa e Maldini dell’Atalanta. Un elenco che cresce, che cambia di giorno in giorno e che potrebbe anche trasformarsi radicalmente negli obiettivi nel caso in cui Conte, senza Neres e Lang, dovesse decidere di cambiare nuovamente modulo. Riflessioni in corso. La certezza è Giovane.”