Cds – “Lang e Lucca via prima della Juve, svelato il motivo dietro a questa scelta”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato il motivo dietro alla scelta del Napoli di lasciar partite Noa Lang e Lorenzo Lucca prima del big match contro la Juventus. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il secondo e il terzo acquisto più ricchi dell’estate sono già andati via, il feeling tecnico con Conte non è mai scattato, il rendimento è stato sotto le aspettative ed evidentemente club e allenatore hanno ritenuto che non servisse neanche attendere la partita di domenica con la Juventus, da affrontare con tanti assenti e una panchina versione Sahara”.