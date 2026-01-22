Stramaccioni: “Il Napoli deve fare attenzione, la Juventus viene da un ottimo momento. Ma in queste partite gli uomini di Conte…”

Andrea Stramaccioni, allenatore ed opinionista per Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Qui, presenta l’incontro di domenica tra Juventus e Napoli. Di seguito, le sue parole a riguardo.

«La partita di ieri contro il Benfica non è stata facile per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti sono riusciti a sbloccarla nel secondo tempo meritatamente dopo le difficoltà del primo. Decisiva è stata sicuramente l’entrata in campo di Conceicao che ha aumentato la pericolosità offensiva della squadra nel corso del match. Luciano Spalletti ha vinto la sua 14esima partita su 17 da quando è approdato sulla panchina della Juventus. Fino ad adesso possiamo dire che l’allenatore toscano sta facendo davvero un buon lavoro. Ha perso male solo contro il Napoli e immeritatamente contro il Cagliari. Il Napoli deve stare attento poiché incontrerà una squadra in un ottimo momento di forma.

Peggio Juventus o Chelsea? Sono convinto che gli azzurri faranno una grande partita contro i londinesi. Per la sua storia, il valore e la sua capacità di mettere in difficoltà gli avversari quella di Champions è una sfida che il Napoli sa fare per il suo modo di giocare e affrontare gli avversari. In generale il Napoli incontra maggiori difficoltà quando affronta squadre che rinunciano a giocare, ma dobbiamo pensare che ha giocato le sue ultime partite senza il centrocampo al completo. Quella di domenica contro la Juventus la vedo più difficile per gli azzurri. Contro l’Inter la squadra di Conte mi ha colpito tanto. Il Napoli è sceso in campo a Milano molto rimaneggiato. Purtroppo è andato in svantaggio ed è la cosa peggiore che possa succedere ad un ambiente come quello di San Siro. Dopo di che, i primi 25 minuti del secondo tempo sono stati straordinari.

La Juventus, però, è una squadra diversa che è passata definitivamente a quattro con la metamorfosi spallettiana. Tra l’altro, Spalletti è un grande cultore del lavoro. La Juventus trasformata con questo 4-2-3-1 camaleontico è una squadre che occupa bene gli spazi. McKennie è un giocatore che qualsiasi cosa gli chiedi lui la fa da 6 e mezzo, ovvero fa tutto bene, anche senza farlo in maniera straordinaria, ma non sbaglia neanche nulla in quello fa. Dopo di che, ha una vigoria fisica che è invidiabile. È un giocatore che per gli avversari è di difficile lettura perché lui acquista una posizione che è di difficile lettura per chi lo affronta. La Juventus sulla carta occupa bene gli spazi, il Napoli affrontò al Stadio Maradona una squadra in evoluzione tattica senza attaccanti, infatti sulla fascia sinistra il duello Koopmeiners-Neres ha travolto i bianconeri. Il Napoli adesso troverà una Juventus solida che occupa gli spazi.

Attenzione, però, anche al Napoli! In queste partite la squadra di Conte caccia quel qualcosa in più che è difficile anche da spiegare per chi commenta che secondo me vedremo in campo. Io ho fatto l’allenatore, quando ti mancano 8 giocatori importanti puoi avere tante difficoltà. Ci sono squadre in Serie A che se gliene mancano 2 o 3 hanno difficoltà, il Napoli invece riesce a dominare, nonostante le tante assenze. La parte vulnerabile della Juventus è quella zona che va dalla linea difensiva alle spalle dei due centrocampisti centrali. Il tema, però, riguarda anche le caratteristiche di chi gioca nel Napoli. Io da amante del calcio non vedo l’ora di vedere il modulo del Napoli al completo con tutti i giocatori a disposizione. Ad oggi, però, al Napoli manca un pochino di gamba dietro la punta centrale. L’unico giocatore che ha una sua pericolosità è McTominay, ma per il resto mancano un po’ di capacità offensiva. Il Napoli con Elmas, Lobotka e Vergara sarà davvero devastante».