Sky – Lucca vicino al sì al Nottingham Forest. Lang, non c’è il via libera: Conte potrebbe volerlo contro la Juventus

Lorenzo Lucca potrebbe dare il suo ok al trasferimento al Nottingham Forest già in giornata. È quanto riporta il giornalista di Sky ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Pare addirittura che la società inglese abbia pronto un volo per l’ex Udinese. Rimane vivo l’interesse del Pisa. Per quanto riguarda Noa Lang, c’è bisogno solo del via libera del Napoli. Infatti, Antonio Conte potrebbe aver bisogno dell’ex Psv nella partita di domenica contro la Juventus, per cui l’ok definitivo per la partenza del giocatore in direzione Galatasaray potrebbe non arrivare subito. In entrata invece, il preferito rimane Giovane dell’Hellas Verona.