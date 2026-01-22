Schira – Napoli, avviate le trattative per il rinnovo di McTominay. I dettagli

Il Napoli ha avviato le trattative per il rinnovo di Scott McTominay. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X che ne racconta i dettagli. Secondo quanto raccontato, l’idea della società è quella di estendere il contratto dello scozzese fino al 2031 con tanto di aumento dell’ingaggio, in quanto viene ritenuto incedibile nonostante i tanti interessi da parte di club inglesi e arabi. Questo, verrà pianificato nei prossimi mesi. Di seguito, il tweet. “Il Napoli ha avviato le trattative per provare ad estendere il contratto di Scott McTominay fino al 2031. È considerato intoccabile e incedibile nonostante alcuni interessi di club di Premier League e del campionato saudita. Il Napoli sta pianificando il rinnovo con aumento di stipendio nei prossimi mesi”.

