Romano – Giovane-Napoli, here we go! Il brasiliano è il primo rinforzo del mercato di gennaio. Al Verona 20 milioni

È arrivato l’here we go di Fabrizio Romano: Giovane sarà un nuovo calciatore del Napoli. Secondo quanto riportato dal collega, il calciatore arriverà in azzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Ora, andranno programmate le visite mediche. Il brasiliano, primo rinforzo del mercato di gennaio dei partenopei, arriva dall’Hellas Verona dove, nel giro di 6 mesi, ha totalizzato 3 gol e 4 assist, oltre a mostrare grandi doti tecniche. Mancino, è stato spesso schierato da Paolo Zanetti nell’attacco a 2, ma può ricoprire anche la posizione di ala destra, nella quale presumibilmente verrà sfruttato da Antonio Conte.