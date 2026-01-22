Ranking Uefa – 5° posto Champions: l’Italia resta quinta, Inghilterra salda al comando

Quest’anno, come negli ultimi due, le prime due Nazioni che termineranno in testa alla classifica del Ranking Uefa avranno diritto ad un posto aggiuntivo alla prossima Champions League. L’Italia ci era riuscita due anni fa e portò 5 squadre nella massima competizione europea. Questo turno di Champions non è stato troppo favorevole alle nostre squadre che vantano due sconfitte un pareggio e solamente la vittoria della Juventus sul Benfica. Dopo questa due giorni europea, l’Italia resta quinta alle spalle di Inghilterra, Polonia, Germania e Spagna.

Ecco il Ranking aggiornato:

1) Inghilterra 16.152 punti (9 squadre su 9 in corsa); 2) Polonia 13.625 (3 su 4); 3) Germania 13.285 (7 su 7); 4) Spagna 12.937 (8 su 8); 5) Italia 12.178 (7 su 7); 6) Cipro 11.406 (3 su 4); 7) Francia 10.928 (7 su 7); 8) Grecia 9.900 (4 su 5).