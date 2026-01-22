Napoli, allenamento congiunto con il Savoia. Alla fine appare anche Lukaku! I dettagli

Oggi, il Napoli ha svolto un allenamento congiunto con il Savoia, squadra che attualmente milita in Serie D. Una partitella che è stata organizzata per un motivo su tutti: aumentare il minutaggio di Romelu Lukaku che è fermo dal 14 agosto. Conte aspetta dei risultati in positivo da parte del giocatore belga perché c’è un dato da non sottovalutare: nel 2026 gli azzurri non hanno trovato gol da nessun attaccante. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Rasmus Hojlund, risalente Cremonese-Napoli e giocata il 28 dicembre 2025.

Con un post pubblicato sui propri profili social, gli ospiti hanno ringraziato i partenopei per l’opportunità. “Napoli e Savoia ricorderanno questo allenamento come un momento significativo, fatto con rispetto e onore. La delegazione del Savoia è stata accolta con grande cordialità dal vicedirettore sportivo della SSC Napoli, Antonio Sinicropi, compagno di Valentina De Laurentiis, in un clima di autentica collaborazione.Al termine del test, mister Antonio Conte e i calciatori hanno salutato la nostra dirigenza – rappresentata dal presidente di CRH, dott. Nazario Matachione, dal presidente del Savoia Arcangelo Sessa, dal direttore generale Salvatore Romano e dal direttore sportivo Antonio Mazzei – complimentandosi per l’organizzazione e lo spirito dell’iniziativa.Una giornata speciale che ha confermato come il Savoia, capolista in Serie D, abbia nel proprio DNA i valori più autentici della cultura sportiva: rispetto, passione e collaborazione, al di là di ogni categoria.Avanti Savoia!”