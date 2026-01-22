Moretto: “Il Napoli lavora a Giovane, già domani potrebbero esserci novità. Maldini? Siamo in una fase di attesa”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del Napoli, e in particolare della situazione legata a Lorenzo Lucca. Il calciatore sembra essere in procinto di accettare la proposta del Nottingham Forest. Si lavora a Giovane del Verona, mentre per Daniel Maldini non sono state prese decisioni finali. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Noa Lang andrà al Galatasaray: prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto a 30. C’è da chiudere l’uscita di Lucca. In questo momento la sensazione è che il calciatore possa accettare il Nottingham Forest. Il club inglese sta ricevendo diversi nomi di attaccanti da poter firmare, ma sta aspettando Lucca e l’idea è che la squadra sia positiva al tema. Non c’è una decisione finale, ma quel che posso dire è che in questo momento c’è ottimismo. Si sta lavorando a Giovane del Verona. Sono previsti nuovi contatti tra le società e con l’entourage del calciatore. Il profilo piace al Napoli, tra oggi e domani potrebbero esserci delle novità. Maldini? È vero che il Napoli sta avanzando, ma ad oggi non sono state prese decisioni finali. Ci sono stati contatti tra Napoli e Atalanta, rimane viva la Juventus. Ma al momento siamo in una situazione di attesa”.