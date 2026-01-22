Modugno: “Napoli, oggi allenamento congiunto con il Savoia per valutare Lukaku. Vicini al rientro Anguissa e Meret”

Francesco Modugno, giornalista, ha svelato alcune novità riguardo l’ambiente Napoli ai microfoni di Sky. Oggi, stando al suo racconto, ci sarà un allenamento congiunto tra gli azzurri ed il Savoia, formazione militante in Serie D. Questo, servirà per valutare come sta Romelu Lukaku, al rientro dal lungo infortunio che l’ha tenuto fuori da agosto. Vicini al ritorno anche Anguissa e Meret. “Oggi ci sarà un allenamento congiunto contro il Savoia. Questo, servirà a valutare la tenuta e l’intensità in campo di Romelu Lukaku. È imminente il ritorno di Anguissa (che sta smaltendo un brutto mal di schiena) e Meret. Dunque, presto aumenterà la possibilità di scegliere. Lì in mezzo ad esempio Conte non ne ha a parte Lobotka e McTominay”.